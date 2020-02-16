新冠肺炎打擊經濟勁過沙士　陳茂波料財赤創歷年新高

政府將於本月底發表新一份財政預算案，在新冠肺炎疫情影響下，財政司司長陳茂波坦言新一個財政年度的預計赤字可能是歷來最高。除了因為推出逆周期紓困措施支撐經濟，也因政府近10年的經常性開支持續大幅增加，以及經濟轉弱令政府來自稅收和土地的收入顯著減少。未來在考慮新增的開支，尤其是經常性開支時，必須更注意財政上的可持續性。

陳在網誌中表示，今次疫情對本港經濟實質影響頗大，程度可能高於2003年時沙士對經濟的打擊。受影響的已不再局限在零售、飲食或旅遊相關的行業，這種「海嘯式」的衝擊，可能令失業率急速惡化。政府現時的財政儲備，容許近期可持續推出逆周期措施，以穩住就業，支撐經濟。不過，為確保公共財政穩定，未來在考慮新增開支必須量入為出。

另一方面，做好發展經濟的工作，保持經濟增長的動力、找尋新的增長點來增加政府收入以支撐各項公共服務和社會建設，將繼續是非常關鍵的一環。此外，政府亦需努力突破各種窒礙經濟發展的制約，包括土地、人才及勞動力方面的短缺，為經濟發展創造容量及更有利的條件。

陳指，回歸至今，政府開支平均按年增速持續高於收入的增速。然而，過去一段日子政府加大開支的一個主要原因，是為了提升服務例如社福，或加大對社會多方面的投資，屬需要的「追落後」工作。至於往後開支增加的力度，須視乎政府長遠的財政承擔能力，即須與收入的增加相對應。

他又指，由於外圍經濟環境複雜多變，疫情對內地的經濟影響仍有待觀察，本地除疫情外，又未完全走出去年社會事件的陰霾，令人不得不對短期的經濟展望維持審慎態度，財政赤字可能會維持一段時間。