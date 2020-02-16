理大准曾訪內地宿生回家隔離　稱違令者嚴重可失宿位

新冠肺炎疫情嚴峻，本地多所大學因應疫情隔離曾到訪內地的宿生，其中理工大學的安排引起部分人不滿，有人質疑有宿生在隔離期間擅自離開宿舍，昨日(15日)更發起示威行動，最終演變成警民衝突。理大今日(16日)早上就隔離安排解畫，指若有宿生違反隔離規定，嚴重者會在日後失去入住宿舍的資格，惟校方指學生可要求返回家中隔離，行動上的規管成疑。

理大指出，自本月5日起已實行了停止安排內地返港宿生入住宿舍的措施，至本月20日理大宿舍將再沒有需要隔離的宿生，現時餘百名學生正進行自我隔離，所有進行自我隔離的學生健康情況良好。但發言人指出有個別宿生在進行自我隔離期間，希望回家隔離，校方在評估相關情況後會尊重有關決定，讓他們離開宿舍，並會派輔導員跟進有關學生的情況。

理大表示，所有在宿舍進行自我隔離的學生，均需每天向舍監提交體溫監測紀錄及健康情況報告，在隔離期間不得離開宿舍，有關學生卡進出宿舍的功能會被取消。校方若知道有學生出現發燒情況，會立即通知大學醫療保健處(暫時在宿舍內設有門診服務)，按照該處之專業意見，決定須否通知衞生防護中心。