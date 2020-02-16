500葵青居民遊行反對指定診所　斥政府無恥害死港人

民主派葵青區議員今(16日)發起反對南葵涌診所作指定診所環邨大遊行，遊行路線由葵聯一期、月海灣、葵盛西邨，再沿葵盛圍到南葵涌診所。現場參與人數約500人，並高舉「檢疫中心不再，林鄭政府最無恥」等標語。

市民沿途高叫「政府無能，害死港人」、「反對南葵收疫症」等口號。附近多名警員到場巡邏，警員其後特地截停遊行，並強調要向發起遊行的葵青區區議員吳劍昇作出提醒，指遊行必須依照不反通知書的規定，並提醒他採取應有的責任，呼籲及提醒市民和平合法遊行。此舉一度引起市民不滿，並高叫「沒有暴徒，只有暴政」、「香港人報仇」的口號。

吳指，南葵涌診所以前已經是指定的沙士診所，但當時未起葵聯邨，現時由最近的葵聯邨至診所僅約30米，加上居住人口增加，風險很大。他盼望是次遊行能以和平理性的方式進行。

議員尹兆堅建議，葵涌公園較偏僻、較少市民聚集，可以組合屋的方式建隔離屋，相信只需數天便可完成，認為此舉市民的反對意見會較少。