昨無新增新冠肺炎確診個案　許樹昌：28日無才放心

新冠肺炎來勢洶洶，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今(16日)出席電視節目時表示，本地現時有56宗新冠肺炎確診個案，暫未發現有社交爆發情況，目前的確診個案主要是因緊密接觸傳播，例如在飯局上因一人發病致多人感染，並提及「打邊爐」致多人感染的風險並非因氣霧傳播，而是因為食客坐得較近，發病者咳嗽後，會將飛沫傳播至1至1.8米的距離。

至於昨日(15日)未有新增個案，許表示，一日沒有新增個案並不代表甚麼，因一日時間太短，而病毒潛伏期一般為14日，如在兩倍時間後(即約28日)，仍無新增個案才可以放心。

保安局發言人昨表示，會派包機接載滯留「鑽石公主號」的港人回港，許認為，最理想做法是船上人士以及滯留武漢港人回港後，再在度假營隔離14天，並指家居隔離有一定風險。不過，港府多番表示因檢疫中心不足，故未有接回滯留武漢港人及鑽石公主號乘客，被問到檢疫中心選址應有何標準，許稱只要屬空曠地方，可作休息隔離之用便可，又指即使與民居相距僅數百米，當區居民亦不需顧慮，因飛沫無法傳播數百米之遠。

內地有學者早前發表論文，指患者潛伏期可達24日，許認為目前檢疫隔離14日已足夠，因此病毒平均潛伏期為4至5天，病毒潛伏期24日屬極罕見例子，大部分個案會在14日內發病。而患者的病毒量於發病的2至3日內達最高峰水平，故此症傳播力較強及較早發生。

治療方面，有研究指出利用抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)治療新冠肺炎的成效顯著，許表示，武漢有醫院上星期已邀請逾百名患者參與臨床研究，料未來數周可得悉藥物效果。