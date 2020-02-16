政府斥4.4億元　補貼業主改善樓宇供水系統

新冠肺炎肆虐，巿民除關注糞渠排氣安全外，食水安全亦令人擔心，政府在未來5年會動用4.4億港元，資助合資格業主及物業管理公司，就他們的樓宇實施「建築物水安全計劃」，包括實施緩解措施，例如改善樓宇的供水系統，而政府稍後會提供補貼計劃的詳情。

因應近日疫情，水務署將出廠食水中的餘氯含量，由每公升1毫克提升至約每公升1.2毫克，以加強保障食水在輸送和儲存過程中保持清潔衞生。水務署指餘氯的含量在提升後，仍遠低於世界衞生組織建議等於或低於每公升5毫克的《飲用水水質準則》指引值，適合安全飲用。

現時，香港的食水來自本港集水區所收集的雨水和中國廣東省的東江水，水務署總水務化驗師郭有定表示，食水處理過程中加入氯氣，除清除水中的病原體外，亦讓經處理的食水含適量的餘氯，確保食水水質由濾水廠輸往用戶的過程中，能保持衞生和不受病原體污染。

另外，署方每年從供港東江水、集水區、水塘、濾水廠、配水庫、輸水管網和用戶水龍頭共抽驗超過17萬個樣本，全部符合香港食水標準，適合安全飲用。

而水務署亦於2017年起推廣「建築物水安全計劃」，鼓勵為樓宇內部供水系統制定及實施有效的管理架構，包括進行風險評估和相關的改善措施、定期檢查、巡視和維修等。政府稍後會增撥資源，資助合資格業主及物業管理公司實施相關計劃。