機場1月客運量跌12%　機管局料2月數字持續向下

機場管理局今(16日)公布1月份航空交通數字，香港國際機場客運量、飛機起降量及貨運量亦較去年同期下跌。其中機場客運量為570萬人次，比去年同期下跌了12%，而飛機起降量則為33,210架次，下跌了9%，而貨運量亦下調了10%至35.9萬公噸。

機管局指，往來內地、南韓及東南亞的整體客運量於上月錄得最顯著跌幅。訪港旅客量仍然疲弱，按年下挫43%。然而，於農曆新年假期間本地居民外遊人數急升，帶動月內香港居民客運量躍升25%。

貨運量減少是由於內地廠房及企業於農曆新年期間休息，同時主要受到進口及轉口貨運量分別下降15%及10%所致。出口貨運量與去年同月相比則下調9%。在主要貿易地區中，月內往來東南亞及北美洲的貨運量跌幅最為明顯。

於過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別下降5.7%和2.8%，至7080萬人次及416,445架次；貨運量則錄得480萬公噸，同比下跌6.6%。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，機場的航空交通量受到1月底新冠肺炎爆發及社會形勢等多項因素影響，預計因航空公司暫停航班及不同市場的政府機關實施出入境限制及檢疫措施，2月份的交通數字將持續向下。

張續指，機管局已加強客運大樓和旅客設施的清潔及消毒工作，亦會繼續與衞生署港口衞生科及業務夥伴就機場的防疫工作緊密合作。