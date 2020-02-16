70%劏房無裝U型隔氣管　如廁易播毒恐全棟中招

青衣長康邨康美樓連環爆發新冠肺炎感染個案，令人關注家居排污渠改裝會增加病毒傳播風險。有關注劏房團體表示，估計有70%劏房單位未有安裝U型隔氣管，住戶如廁時隨時將病毒傳入隔壁和樓上樓下單位，導致全棟大廈齊齊中招。團體批評屋宇署未有主動巡查劏房是否涉及違規改建，萬一疫情在劏房大爆發，政府責無旁貸。

單親媽媽金女士和就讀特殊學校的兒子，居住在荃灣區一個面積百餘呎，屬「一劏五」的套房。她稱，經常聞到廁所地台傳出臭味，不知道異味是來自坐廁抑或排污渠。為了除臭，她利用梳打粉，混合醋、洗潔精和熱水倒入去水口，但只能收一時之效，隔兩日又有臭味掩至，她稱不知道其居住的劏房單位的排污渠設計是否合規格，擔心會感染新冠肺炎。

從事劏房家居改善工作的非牟利機構「間築社」總幹事游嘉樂表示，一般500呎單位有3至4個去水位，若單位改建作劏房，業主會升高地台，在裏面鋪設排污渠貫穿多個劏房單位，最後駁入去水位。他指，一般U型隔氣管高280毫米，假如地台的高度不足300至350毫米便不夠空間安裝U型隔氣管，導致隔壁劏房單位住戶如廁後產生的臭味經排污渠和去水口傳入屋內。他相信金女士的單位是因爲沒有安裝U型隔氣管才導致有臭味傳入，而其機構處理過的劏房個案中，多達70%都沒有安裝U型隔氣管，「共用喉管，又無U型隔氣管，新冠肺炎有機會在劏房爆發，而且傳播方向好立體，左右上下單位，成棟大廈都中晒」。

除了面對喉管播毒，劏房戶亦缺乏防疫物資。Amy和丈夫及兩名兒子住在荃灣一個面積百多呎的套房，她稱早前家中只有4至5個口罩，丈夫上班用完的口罩都需要用水洗和風筒吹乾再重用，一個口罩要用2至3日。她指，為節省口罩，不敢出街排隊和別人搶購口罩，「出去要用口罩，我一個，兒子一個，而且未必一定買到，又損失多兩個口罩，所以我哋已經廿幾日無出過街」。她批評政府沒有規管口罩供應，任由商家抬價，令他們買不到口罩。

全港關注劏房平台表示，早前訪問過荃灣區、葵青區及觀塘區的劏房住房，發現荃灣區有逾60%劏房戶家中口罩存量少於10個，葵青區則有60%劏房戶家中口罩少於7個，觀塘區亦有50%劏房戶口罩不足。該組織指，估計全港有50%劏房戶不夠口罩用，而消毒用品不足的則有80%。

該組織又指，劏房改建需受法例監管，但屋宇署疏於執法，只靠市民舉報，有如無牙老虎，促請政府向劏房戶派發口罩及消毒用品，並資助綜援戶購買防疫用品，同時加強檢控違規改建劏房，以及撤回利用新公屋屋邨作為隔離營的安排。