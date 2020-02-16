與傳染病專家唱反調　兩學會籲合理使用口罩

有學會建議市民只在身體不適、使用公共交通工具及到人多地方才戴口罩。(李志湧攝)

香港已現新冠肺炎社區爆發，港大微生物學系講座教授袁國勇早前曾警告「隱形病人」隨時在社區播毒，呼籲全民戴口罩出街，惟「一罩難求」下，近日愈來愈多團體呼籲市民不必全天候戴口罩。醫院藥劑師學會及旅遊醫學會今(16日)表示，參考各國衞生機構呼籲，必須合理使用口罩，建議只在當身體不適、使用公共交通工具及到人多地方才戴口罩，與傳染病專家唱反調。

兩個組織表示，昨日(15日)諮詢了英女皇御醫及英國傳染病預防及控制顧問專家，並參考了各國衞生機構的呼籲，認為全球口罩供應不足下，必須合理使用口罩。組織羅列各國衞生機構建議，例如世衞指「沒有呼吸道病徵人士不必戴口罩」，英格蘭公共衞生署又指「只有少量證據顯示在醫院或診所以外地方戴口罩能預防感染」等。

組織呼籲，口罩應留給高危人士優先使用，例如前線醫護、有長期病患及出現呼吸道症狀人士。組織又指除了戴口罩，市民也應採取其他預防措施，例如與人保持至少一至兩米距離、勤洗手及避免用手接觸眼、鼻及口等。