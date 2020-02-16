每日一片：婆婆攝車罅闖馬路　貨車側鏡扑中面超驚險

有時發生交通意外並非完全是司機之錯，行人過馬路的壞習慣，亦可能累人累己。近日網上流傳一段驚險的片段，一名婆婆企圖橫誇三條行車線衝過馬路，卻遇上一架貨車駛至，雖千鈞一髮之際，貨車及婆婆都及時閃避，惟婆婆依然被貨車側鏡「扑中」倒地。不過婆婆的遭遇似乎得不到同情，有人更直指其行徑離譜。

現場是大角咀聚魚道，從網民Lee Chi Hang在Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」上載的車Cam片所見，該處是一個彎位路段，一名婆婆突然從路中央走出，企圖衝過馬路，惟她急步前行時，一架貨車駛至，婆婆見狀已急急停下，但最後仍被貨車側鏡「扑中」面部跌低。事後司機停車，開門了解婆婆的情況。至於婆婆被撞後，一度坐在地上似無法站起，隨後才慢慢「企起身」，用手摸着被扑至紅腫的左眼。至於貨車司機一度問婆婆「使唔使Call白車」，但婆婆始乎沒有理會，向着行人路走去，片段亦在此結束。

有網民形容婆婆過馬路「自殺式」，完全罔顧交通規則，「阿婆冇事真係算好彩」、「好驚險 司機應該一額汗」。不過有人認為貨車司機的處理方法亦有問題，認為意外後「落車睇睇」是必然動作，「首先唔好理自己啱定唔啱，你點解唔落車睇吓？你驚落車要上身？」

網民有話說：

Ng Yiu Lung：十條命都唔夠

Kwong Wah Ngo：畀佢害死

Gary Yau：話係撞車黨都有人信

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