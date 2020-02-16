深水埗逾百人遊行反對設指定診所　警截多名青年

新冠疫炎持續肆虐，政府計劃在各區設立指定診所，專門接收有輕微發燒等病徵的病人，引起附近居民反對。在深水埗區，有團體今午(16日)發起名為「守護長沙灣」的集會和遊行，反對政府將長沙灣賽馬會普通科門診診所改作指定診所，逾百人參與。有出席者身穿黑色衫，並舉起美國國旗，引起該區個別居民不滿，一度發生口角。

這次遊行和集會均獲警方發出不反對通知書。活動開始前，多名軍裝和便衣警員在集會場地附近的保安道一帶戒備，當中有警員攜同警告旗幟。在下午約2時半，警方在附近截查至少6名青年，引起示威者不滿，集會暫時中斷。

當區區議員江貴生在集會發言時批評，政府自公布要指定診所至今，並無進行任何諮詢，又提到政府並無指定診所啟用時間表，質疑政府有沒有足夠時間進行諮詢，重申在政府做好諮詢前，必定會反對政府將賽馬會診所改作指定診所。

另一區議員李文浩批評指定診所選址並不適合，若果有已經感染新冠肺炎的人希望到現時選址接受治理，將會途經保安道街市、兩條大型屋邨和多間小學，這些都是人煙密集的地方。他又重提粉嶺暉明邨早前被撤回用作隔離設施，指出是基於現實上的問題，「化咗灰，做唔到」。