專家促港府分批載郵輪客　上機宜隔2米防交叉感染

正在日本橫濱，接受隔離檢疫的郵輪「鑽石公主號」，再增70人確診，令人憂慮在船上的300多名港人均會受感染。保安局昨日(15日)表示，港府正擬派包機接載船上的港人回港，有專家建議港府應派出多班包機，分開處理已確診及尚未確診的旅客，而機上乘客亦應分隔2米，並全程戴上口罩、注意雙手衞生，減低感染的風險。

香港感染及傳染病醫學會會長黃天祐今(16日)在一個論壇節目上建議，包機上每位乘客應有2米距離，並應全程戴上口罩、注意雙手衞生，以減低交叉感染、飛沫傳播病毒的風險。

中大公共衞生及基層醫療學院教授、醫管局新界東醫院聯網前總監熊志添亦指，港府應派出多班包機，分開處理已確診及尚未確診的旅客。熊又指，郵輪乘客回港後，應到檢疫中心進行檢疫，他明白乘客被困船上多日的情緒，但居家檢疫要注意許多生活細節，難以做到。他又稱，各區居民對檢疫設施有意見，源於對疾病不認識和恐懼，政府應多作溝通。

本身是註冊護士的中西區區議員任嘉兒亦同意旅客回港後應繼續隔離，她指船上不斷有確診個案，未知旅客會否在離開前受感染。淘大花園業主委員會聯會主席葉興國亦提到2003年沙士時淘大居民隔離的經驗，他指在檢疫中心有醫護照顧，比家中檢疫更好，不能單靠市民自律。