政黨接約50名內地港人求助　88名滯留武漢港人獲支援

滯留在武漢的88名港人將獲得急需的藥品和醫療防護裝備。

新冠肺炎疫情嚴峻，港府宣布曾訪內地的所有旅客皆需要強制隔離14日，香港有政黨則收到近50名滯留內地的港人求助，主要涉及藥物短缺、希望盡快回港等問題。另外，有政黨與中聯辦進行協調後，已成功讓內地有關部門和物流機構，協助港府將5批急需的藥品和醫療防護裝備運往湖北，希望解決滯留在武漢的88名港人的燃眉之急。

工聯會內地服務中心副主席邵建波指出，他們近日收到的近50個求助中，絕大部分為居住在廣東省附近、退休後到該省養老的長者，他們大部分在香港沒有固定住處，平日回港只是為了複診、或是換取證件，在強制檢疫令措施出台後無法短時間內來回兩地，感到十分徬徨。

邵表示政府或可以參考近日對滯留湖北港人的做法，由香港運送部分應急藥物到廣東省，以解燃眉之急。另外，他又指內地的口罩供應現時十分緊促，居於內地的長者又不善於網上購物，望港府可協助他們取得防疫物資。

另外，民建聯亦接獲多名因內地實施強制控疫，而被迫滯留的港人求助，有關個案已轉交港府和中聯辦，並已於上周五(14日)與中聯辦代表會晤。該黨指，中聯辦表示會與內地當局協調、溝通和尋求協助，又成立了微信帳戶，直接了解滯留內地的港人及其親屬的情況，以提供協助。