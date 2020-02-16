政Whats噏：葉劉倡派消費券無人理　酸指政府通水其他政黨

新冠肺炎疫情持續，各行各業都大受打擊，政府上星期五(14日)宣布成立「防疫抗疫基金」，涉及不少於250億港元撥款，派錢資助食肆、零售店、旅行社、物業管理公司同低收入家庭等等，但就係無提到議員葉劉淑儀一直以嚟提議嘅全民派消費券。葉劉覺得政府已經向相關政黨「通水」，傾向只會派發現金，而唔係消費券，唔怪得好似搞到葉劉咁葡萄喇！

葉劉前日喺Facebook發文，日前去行街時發現人流稀少，名店就算減價銷情都好慘淡。佢亦留意到澳門公布疫情緩和後，會向澳門居民每人發放3000澳門元嘅電子消費券。佢指既然澳門人口比香港少咁多，當地都做到，香港政府就仲猶豫不決。佢又話，新民黨早期已經多次向財政司提出，建議向全港18歲或以上香港居民派發1萬蚊嘅本地消費券，要喺6個月或1年限期內使用，建議研究將消費券分為飲食、零售同旅遊三部分。

不過全篇文酸味最濃嘅係，葉劉話根據傳媒報道，近日有建制派政黨都向政府建議，向全港18歲或以上永久居民派發一萬蚊現金，佢相信政府已經同相關政黨「通水」喎！ 佢話如果政府傾向淨係派發現金，等於放棄咗直接刺激經濟同創新嘅機會。葉劉又話，雖然直接派現金有助市民紓困，但反問政府點解唔直接注資最受影響嘅行業，達致「保就業，撐企業」嘅效果呢？