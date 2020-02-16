患新冠肺炎武漢母子出院　連續12天無新增確診個案

澳門第4宗和第6宗確診新冠肺炎患者，即一對先後發病的武漢籍母子今午(16日)出院，累計已有5名確診病人出院。當地也已連續第12天無新增新冠肺炎確診個案，至今維持10宗確診，仍在住院的5人均屬輕症。山頂醫院又表示，有信心其餘確診病人都可以出院。

山頂醫院醫務主任羅奕龍稱，這對母子經治療後，最近兩次鼻咽拭子測試新冠病毒核酸同為陰性，符合國家衞健委的出院標準，因此獲准出院。兩人醫療費用合共約為6.5萬澳門元，他們表示沒有足夠現金或信用卡付款，申請延遲付費和因經濟原因豁免醫療費用。

出院的母子是澳門第4宗和第6宗確診病例，兩人上月25日、即年初一抵達澳門，母親抵澳後翌日因身體不適到山頂醫院就診，其樣本在新冠肺炎病毒檢測中呈陽性，而列為密切接觸者的兒子雖沒有出現病徵，但病毒檢測結果為陽性。兩人分別住院21天及20天，醫療費用分別約為4.3萬澳門元及2.2萬澳門元。

羅又指，澳門10個確診新冠肺炎個案中，有3名是澳門居民，全部10人都沒有出現嚴重情況，不過在治療過程中曾有3人病情惡化，包括需增加吸氧程度、胸部CT掃描影像情況變差等，但均在治療後得到改善。他強調醫院會謹慎治療，有信心其餘確診病人都可以出院。