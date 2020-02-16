警隊稱口罩僅剩1周用量沒囤積　對散播謠言者感心寒

警隊昨(15日)被指囤積防疫裝備，包括獲發逾萬個N95口罩及4萬多件保護衣。警隊今日(16日)回應稱，有關指控全屬錯誤及失實，以外科口罩為例，警隊只剩下1星期用量，疫情至今，警員穿着的保護衣屬內部儲備，警隊未領取過1件。對於有議員根據失實片段、假新聞、假消息，意圖抹黑警隊，散播謠言，煽動仇警，意圖打擊社會共同抗疫的信心，警方感到非常遺憾，重申「警務人員緊守崗位，唔會罷工，唔會令香港市民失望」。

警隊今日在facebook發放訊息，指於疫情後，曾於1月24日獲派發過數十萬個口罩，警隊上下連同輔警人士共有4萬人，肯定是與市民接觸最多的政府部門，警務工作面對衞生風險絕不低，需要押解犯人到急症室，同事亦要處理999報案，部分警員須於病房長期看守犯人，長時間在醫院逗留，又要處理屍體，須接觸有血液及體液的罪案現場，反問面對疫情爆發的風險，如警察也未能好好保護自己，如何好好保護市民。而作為一支為市民提供緊急服務的紀律部隊，是需要有適當的裝備，確保同事務市民安全。

警隊又指，現時警務人員每日絕大多數只獲發1個口罩；對於有人以自己的政治利益，用失實的假消息及假新聞意圖分化社會，完全抹殺警員協助醫療工作者及社會各界共同抗疫的工作，警隊表示憤慨並予以嚴厲譴責，警隊由一開始便堅守崗位，與其他政府部門一起站在最前線，一同抗疫。

警隊重申，此時此刻，全城抗疫，但有別有用心人士散播謠言，惡意中傷，用心邪惡，對此感到心寒，「佢哋指警察貪生怕死，鼠輩懦夫，究竟係邊一個於過去8個月面對汽油彈、鏹水彈、真槍實彈及炸彈？邊一個先係懦夫，係每日站在前線止暴制亂的香港警察，定係只懂躲在螢幕後面，打幾隻字，說些煽動的說話，製造假新聞嘅人士才是懦夫?」警隊強調，「在疫症中，警務人員緊守崗位，唔會罷工，唔會令香港市民失望！」