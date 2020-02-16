不滿政府部門裝備數量分配不均　工會擬周三示威集會

新冠肺炎肆虐，新公務員工會早前就公務員特別上班安排及防疫裝備配給，以及警隊防疫裝備數量與其他部門分配不均，收集到約1000位會員意見，早前亦已去信公務員事務局要求會面，但局方回應敷衍，亦無確實回應是否會面，因此打算於周三(19日)發起示威集會，要求當局盡快會面。

工會6位成員今午(16日)約5時到中區警署就示威集會申請不反對通知書。工會發言人顔武周指出，根據政府説法，防疫裝備應以醫護及前線人員優先，並非以部門人數計算。以消防員為例，職員人數約為警隊三分之一，但獲分配裝備卻未達警隊的三分之一，與政府或警方指出的分配準則有出入，直斥分配方式既不透明亦不準確。

因應疫情持續，顔指未能估計當日參與集會人數，暫時與警方申請約500人的集會，集會當日將讓參與人士寫下意見，再交予政府，希望以對話不對抗形式去解決事件；若政府仍不回應，不排除考慮與其他組織合作作其他行動。