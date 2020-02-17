涉事商住廈全層共用兩廁　空談家居檢疫

正接受「檢疫令」的女住戶四處走動恐變「播毒炸彈」。本報記者在佐敦偉晴閣實地視察，違令女子所途經之處，至少有四個高危播毒點，包括單位對出走廊、升降機位置、大廈大堂以及最高危的廁所。由於廁所為樓層共用，加上屬於「踎廁」，有機會令病毒四散，有傳染病專家指家居檢疫的前提應有獨立起居以及如廁地方，上述家居隔離非常不理想，一旦接受隔離者屬帶病毒病人，或將病毒傳播開去。

該住戶單位位於走廊末端，由於是商住大廈，該層內夾雜商舖及民居，另一走廊盡頭是女廁。雖然走廊僅短短數十米，但女住戶與女廁「一頭一尾」，每次去廁所時均需經過至少兩個單位門口、三個舖位、男廁、樓梯、兩部升降機及電錶房。最令人擔心是廁所屬樓層共用，一層只有一格男廁及一格女廁，廁格內屬踎廁，亦設有抽氣扇。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，上述家居檢疫地方非常不理想，如果家居檢疫人士居於劏房，應該向當局反映，安排入住檢疫中心，而共用廁所有很大潛在危機，住戶即使沒有病徵亦不等如沒有潛在病毒，加上踎廁沒有廁蓋，沖廁時水點有機會四濺，病毒會因此傳播。