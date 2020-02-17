東方日報A1：僭建房無廁　怎家居隔離

政府為應對新冠肺炎實施強制家居隔離措施漏洞處處，隱形患者如「流動炸彈」在社區播毒！佐敦偉晴閣街坊驚爆，兩名正接受家居隔離女住戶，疑因家居屬僭建，無洗手間而需到同廈商場如廁，又曾自出自入落樓取物件，住戶擔心該類行為威脅公眾衞生，曾致電衞生署投訴，竟獲回覆相關做法無問題。有議員批評政府「漏招」，忽略隔離者居所是否適合隔離的考慮，令措施形同虛設，促請政府應要求隔離者申報家居環境，如不適合則盡早送往隔離營以填補漏洞。

新冠肺炎愈趨嚴重，本港現正實施從內地返港需家居強制隔離檢疫十四天政策，惟強制檢疫措施單靠隔離者自律，成效備受質疑，更時常發生「逃疫監」事件。佐敦偉晴街偉晴閣居於B座二樓平台的兩名中年女士，本月十二日由內地返港，需要接受十四日家居隔離，但其居所屬於二樓商場對出平台一僭建單位，疑室內無洗手間，住客需到商場使用公眾廁所。

警方發言人表示，警方前日（15日）接獲報案，指佐敦偉晴街兩名女住戶在接受自我隔離期間離開住所。警員接報到場，並按相關部門要求向該兩名女子發出口頭警告，她們其後已自行返回住所。衞生署表示人員已聯絡有關受檢疫人士，得悉沒有相關需要。衞署沒有說明是甚麼需要。

有大廈保安在該兩女士接受強制隔離的第二日，即發現其中一人曾走出住所，使用商場公廁，並將洗好的衣服晾在其家門對出的公眾走廊上；至本月十五日，其他住戶再次發現接受隔離的另一女士再「逃疫監」，乘搭電梯經大廈大堂落樓，在大廈門外接收友人物品後再折返，自由出入無王管。

記者到上址視察，偉晴閣一樓及二樓為商場，每層約四十多個商戶，共四個公眾洗手間，男女廁各兩個，分布在A、B兩座，涉事單位位於B座商場二樓的僭建單位。昨日所見，涉事單位走廊外晾滿衣服，門外亦擺滿鞋及雨傘等雜物，從該單位前往商場公廁只花不足一分鐘路程，該公廁更只有無蓋踎廁，沖水時水花四濺，衞生情況堪憂。

居住在涉事單位樓上的張太大感憂慮，已不敢開窗，擔心飛沫傳播病毒。偉晴閣業主立案法團主席陳先生亦擔心，該等要隔離的女士行為會損害大廈公眾衞生。他曾多次向衞生署投訴，並報警求助，但她們照樣我行我素。有衞生署職員在他投訴時竟回覆稱，若隔離者家中沒有廁所，使用公眾廁所的做法沒有問題，又稱隔離者亦可選擇家中擺放膠桶盛載排泄物，膠桶則交由朋友處理。

陳先生痛斥衞生署處理手法不能接受，連日來均無衞生署人員上門檢查，隔離人士申報地址是否屬實，或是否適合，衞生署都照單全收，陳批評家居隔離令只是門面工夫，形同虛設。

政府單靠隔離者自律的強制隔離措施存有漏洞，議員葛珮帆批評，忽略隔離者居所是否適合隔離的問題，「如果係共用廁所、共用廚房嘅劏房戶，你叫佢點自我家居隔離？」她建議政府應在要求隔離者申報住址時加多一項，申報家居環境是否適合作隔離，如不適合則盡早送往隔離營強制隔離，以填補漏洞，源頭阻隔病毒散播。

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