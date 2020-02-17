電單車位超泊及非法入油　運輸署消防處被責懶懶閒

運輸署縱容「學神」電單車霸佔泊位，東網跟進近9個月仍未見署方執法！銅鑼灣加路連山道有21個公眾電單車泊位，惟該處長期泊有30至40架掛有「學牌」的電單車，多間駕駛學校在該處教車牟利，更有人在運輸署的縱容下得寸進尺，為求方便疑在泊位內非法入油，引發消防安全危機，消防處打擊不力，經東網轉介始巡查；東網當時向運輸署跟進此事，對方卻毫無改善。有議員直斥運輸署監管不力，無下定決心改善，接獲傳媒投訴仍「懶懶閒」，認為應轉介申訴專員公署處理。

根據運輸署資料，至今年2月，香港約有55,400架領有效牌照的電單車(不包括機動三輪車)，惟泊車位只有34,800個，其泊位比例僅0.63，即一架車只有約半個泊位。然而，現時政策下，電單車的路旁公眾泊位並未實施收費措施，運輸署檢討有關政策逾20年亦毫無着墨，令電單車違泊、「死車」霸位等情況嚴重。

東網記者去年5月兩度巡視加路連山道的電單車泊位，發現該處泊滿了掛有「學」字標誌的電單車，大部分電單車車身印有駕駛學校標誌或聯絡電話。據記者統計，該處只有約20個泊位，卻泊有近40架電單車；記者更發現有疑似駕車師傅到場檢查電單車，又手持載有深色液體的塑膠器皿，並把液體倒進電單車油缸位，疑非法入油。

記者其後更見有人指示一名學徒駕駛泊位內一部「學牌」電單車，又幫助學徒把電單車推出馬路，並教導對方騎上電單車。由於該路段屬較窄的單線行車路，事發時有一輛大型貨車在2人身旁貼身經過，情況險象環生。東網去年12月及今年2月再到該處巡視，發現情況依然未改善。

議員柯創盛批評運輸署監管不力，形容電單車泊位「一位難求」，惟該署卻無做好打擊違法行為的工作，令問題更加嚴重。他又指對該署接獲傳媒轉介問題，但多個月來仍毫無改善感強烈不滿，認為有必要轉介申訴署處理。

運輸署回應指過去一年未接獲有關投訴，又稱曾研究為電單車泊位收費，卻因運作及執法限制未能落實，該署密切監察及檢討泊位供求情況，正考慮在合適的天橋底增加泊位及把現有部分私家車泊位改成電單車泊位等。

消防處則指，接獲東網查詢後已派人到該處巡查，卻未有發現，但強調無牌管有一定容量電油及非法入油等屬犯罪行為，有可能違反《危險品條例》或《消防條例》，最高可處罰20萬港元及監禁1年。