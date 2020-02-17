九巴輸入八達通號碼　失蹤長者登車拍卡即響聲

腦退化長者容易走失，為協助找回失蹤長者，九巴去年底更新「尋人啟示功能」，除在手機應用程式App1933增設尋人啟示外，讓乘客幫忙尋人外，亦可在巴士上收費系統輸入長者八達通號碼，當長者登上巴士並用八達通拍卡付款時，便會發出特別聲響提示車長，車長核實身份後，可盡快通知家人。

每年平均約有1000名年滿60歲人士走失，當中超過17%失蹤長者於公共運輸系統上走失。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪指出，不少失蹤長者患有失智症，「記得遠唔得記近（期事情）」，他們普遍選乘巴士出行，幾乎每個月都有失蹤長者的親友向九巴求助。

為協助車長識別出失蹤人士，九巴調節車上八達通機及黑盒等系統，當收到市民求助，職員會把八達通號碼輸入中央系統，在短時間內可更新全港約4000架巴士的系統紀錄。一旦失蹤長者使用已登記的八達通繳付車資，車長軚盤右上方的駕駛提示器會發出特別聲響5至10秒，提醒有失蹤長者登車。

林承認，因技術問題，無法即時通知站長，但車長會先穩定長者的情緒，盡快通知站長及站務督察到場，以進行核實身份及通知家人等後續工作。如懷疑失蹤的長者堅持下車，車長雖不能制止，但相信有助收窄搜索範圍。他建議市民可預先抄下家中長者八達通號碼，長者不幸走失亦可增加尋回機會。