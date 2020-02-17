尖東便利店遭賊劫走現金及香煙　9日內第6宗

今日(17日)凌晨3時45分，一名年約40歲，穿灰色衫及戴口罩男子，步進尖沙咀麼地道63號地下一間7-11便利店，向一名年約50歲女職員表示買煙。當該職員轉身取煙之際，男子闖至收銀櫃位內，亮出一把約8吋長生果刀抵着職員腰間，聲稱打劫，並喝令她打開收銀機。職員未敢反抗，遭賊人擸走約1,000港元現金及2包煙，賊人得手後奪門逃去，職員報警。警員到場翻查店內天眼片段追緝賊人，職員無受傷，在場助查。

連同今次劫案，於過去9日來合共發生6宗同類案件，其中5宗於元朗、天水圍及屯門發生。昨日清晨（16日）5時10分，一名男子闖入元朗合益路一間便利店，將一把生果刀放於收銀櫃位枱面上，示意打劫。職員在利刀脅迫下，只好打開收銀機交出一疊鈔票，賊人得手後奪門而去。職員報謷求助，經初步點算，店舖損失約7000元現金。警方根據天眼片段追緝賊蹤。

上周三(12日)凌晨3時許，2名男子闖至洪堤路3號麗珊閣地下一間便利店，亮出牛肉刀指嚇職員，劫走11,000元現金及13包香煙。同日凌晨2時許，元朗教育路104至126號地下一間便利店，亦遭一名賊人闖至並以刀指嚇職員，掠去約7,000元現金。

另外，上周日(9日)凌晨3時許，屯門大興街1號大興商場一間便利店，遭2名持牛肉刀賊人劫去約5,000港元現金及6包香煙。當日早上8時許，3名戴口罩的賊人闖入欣田邨悅田樓地下一間便利店，亮刀指嚇櫃位職員，掠走約2萬港元現金後逃去。