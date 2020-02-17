東方民調：行會當花瓶　溝通立立亂

行政會議是特首的智囊和決策諮詢機構，一向有保密制和集體負責制的規矩，言行要和政府保持一致，惟由反修例風波，以至新冠肺炎疫症爆發，行會成員與特首卻各行其事。行會成員漠視規矩，特首林鄭月娥自說自話，製造混亂。有學者質疑政府與行會內部出現矛盾，政府將行會視作花瓶漠視其意見，林鄭對防疫措施仍猶豫不決，低估疫情影響力。

行會成員葉劉淑儀開腔批評物流署「價低者得」方式招標採購口罩，做法愚蠢及令人失望，之後又搶閘稱，相信政府正研究立例規管口罩供應及定價，但言猶在耳，政府即晚澄清無意立法，更稱增加口罩供應較為可行，葉劉再轟政府說法是混淆視聽。林鄭月娥亦再次強調，暫無計劃以立法方式管制口罩供應、分配及價格。

行會成員林正財也稱，政府尚有抗疫措施未出台，未來會考慮針對社交距離的措施，如關閉戲院等。食物及衞生局局長陳肇始亦強烈勸喻戲院、卡拉OK、補習社、興趣小組及會所等多人聚集的場所暫停營業，外界以為政府放風試水溫之際，林鄭卻表明，不會強制有關場所暫停營業。

政府行政機關出現矛盾，早在修訂逃犯條例一役中已露出端倪。正當林鄭還口硬未顯示退讓姿勢，行會成員卻紛紛「跳船」，林正財指政府會考慮所有可能性，不是鐵板一塊，另一名行會成員陳智思亦指政府低估了社會對修例的反應，不宜再加劇對立，葉劉則是撐修例，最終林鄭也是跪低，先暫緩後撤回修例，暴露了政府「內亂」的醜態。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府和行會成員口徑不一，實屬奇怪，令人質疑政府內部出現矛盾，政府把行會當作花瓶，忽視意見，內部溝通立立亂。他又認為，如政府不立法規管口罩供應銷售，只會助長不法商人繼續炒賣及囤積，變相成為幫兇，放任政策亦會令市民感政府不作為。香港新冠肺炎疫情急轉直下，林鄭在關閉娛樂場所等防疫措施仍猶豫不決，低估疫情影響，恐激發社區疫情爆發。