東方民調：與行會各有各講 拒管口罩封娛場

排隊輪購及索取口罩人龍處處可見。

新冠肺炎疫情在港擴散，市民人心惶惶紛紛搶物資之際，特首林鄭月娥連日來與行政會議成員在抗疫措施口徑不一，包括拒絕立例規管口罩供應銷售及暫時關閉娛樂場所等提議。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府內部立立亂不團結，特首與行會成員貌合神離，訊息混亂令市民無所適從，斥政府抗疫亂龍恐後患無窮，受訪者歸咎廢柴政府管治不力，導致香港一片亂世景象。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百六十三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於有行會成員建議政府考慮關閉娛樂場所及立法規管防疫用品銷售，均遭林鄭拒絕，三成八受訪者直斥政府抗疫亂龍，後患無窮，兩成七批評不做不錯官僚作風變本加厲；兩成三轟政府不作為，淪為幫兇。

林鄭月娥連日來與行會成員就抗疫措施口徑不一，更大唱反調，五成四受訪者質疑政府內部立立亂，不團結；兩成三斥添煩添亂，令市民無所適從；一成七批評政府講一套做一套。

早前撤回修訂逃犯條例風波中，林鄭還未退讓，行會成員已紛紛「跳船」，大部分受訪者認為，暴露政府內部出現問題，三成五指行政機關內部矛盾；三成一揶揄是一場鬧劇，醜態百出；兩成九形容特首與行會貌合神離，各自為政。

香港新冠肺炎的疫情不斷擴散，特首以及一眾官員評分持續下跌，主要責處理疫情的食物及衞生局局長陳肇始的支持率跌幅最大。

四成五受訪者坦言，不滿政府抗疫表現；兩成八斥抗疫朝令夕改，物資不足令人反感；兩成一認為政府評分低處未算低，民望難回升。

林鄭政府不到三年，香港淪為示威之都及疫埠，國際人力資源顧問機構公布調查報告顯示，香港在東亞區最適宜外派僱員居住地點的排名急跌五十二位至第九十三位，四成七受訪者形容香港一片亂世景象；兩成九直指，反映外商對政府失信心；一成八擔心政府抗疫不力，未來衝擊更大。

政府在反修例風波中止暴制亂不力，新冠肺炎抗疫又兒戲，，四成五直斥廢柴政府管治不力；三成一無奈指對政府無望；一成七認為，會加劇管治危機。

綜觀情況，大部分受訪者批評政府不作為，行政機關講一套做一套凸顯內部出現矛盾，未能同心協力抗疫，政府醜態百出製造鬧劇，更加劇社會混亂及恐慌。