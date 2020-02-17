探射燈：短租客銳減　5月才有望好轉

以往農曆新年檔期為店舖短租客搶灘時節，但今年受新冠肺炎拖累，有地產業人士指近期短租客數量急跌，預計舖位市場活躍情況會被拖慢，而至4、5月才見曙光。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，由去年的社會運動開始，香港整體零售氣氛已漸趨緊張，加上肺炎來襲，過往比較活躍的短租客戶，今年同期數量大跌。「短租客唔想有咁大包袱，如果簽長約，大家都唔知未來嘅市道會點。」他指短租舖以散貨客為主，通常選址在人流暢旺或住宅密集的地區，主要售賣利是封、家庭用品等。

潘預計受肺炎及政府防疫措施影響，市面舖位活躍情況會被拖慢，即使疫情受控，亦可能要延遲至4、5月才有好轉，「大家睇淡零售市道，好多想租舖嘅人都會壓後租舖嘅決定。」他坦言，現階段政府不適宜鼓勵消費，但可以為中小企提供支援，如減免租金差餉、提供水電費津貼或應急貸款等。

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