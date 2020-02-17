探射燈：空前疫境　吉舖圍城

在修例風波和新冠肺炎的雙重夾擊下，多個旅遊熱點均現大量「吉舖」，尖沙咀有街道近30%店舖空置；旺角一條街逾10間吉舖，周末的女人街約150個排檔無營業；銅鑼灣有店舖減租40%仍乏人問津。商戶苦訴每月錄得近6位數字虧損，政府紓困措施聊勝於無；另有商戶直指近月人流驟減一半，若情況持續，只有結業。

「依家要倒貼差唔多10萬。」佘先生於去年8月在尖沙咀開設服飾店，投資約200萬港元。但近期街道人流銳減，令其生意雪上加霜。日前政府公布向零售行業商戶發放8萬港元津貼，他批評只是「有好過無」，雖然可減輕負擔，但佘認為長遠仍需盡快控制疫情，令市民重拾消費意欲。

東網記者於周末到尖沙咀加連威老道視察，人流甚是冷清，有近30間吉舖，佔整體店舖數量約30%。據悉，當中有眼鏡店僅開業2個月，便因生意欠佳而倒閉，有商戶更指，上址假日成為「露天停車場」，不少車輛違泊。

「如果情況持續，可能做多半年都做唔住！」在旺角經營銀飾店的安先生坦言經營困難，其店主要做旅客生意，但近月旅客大減，令生意大受影響。安表示雖然業主願意減免30%租金，但其收入仍遠遜開支。同區的山東街及通菜街亦最少湧現7間及13間吉舖。一向為旅客景點的女人街，周末異常冷清，約150檔未有營業，有檔販稱大部分檔近一、兩個月倒閉，其檔每日生意額僅100港元，「最多捱多一、兩個月。」

銅鑼灣景隆街亦有逾8間空舖，當中有空置店舖前身為連鎖化妝品店，但於去年12月結束營業。雖然有關業主曾減約40%租金吸引新租客，並獲一夾公仔店短暫承租，但該店亦已結束營業，上址再次貼滿招租街招。

美聯工商舖行政總裁黃漢成指，受修例事件及新冠肺炎雙重打擊下，4大核心區今年的吉舖率大幅上升，他預計銅鑼灣的吉舖率由去年中約9%急升至近期的約12%。

中大商學院客座教授冼日明預料，今年首兩季經濟可能會出現負增長。他表示結業潮不會局限於旅遊熱點，本港其他社區亦會陸續出現。而議員邵家輝則指零售業處境嚴峻，結業潮會令大批打工仔失業，有損本港「購物天堂」美譽。他希望政府能盡快控制疫情，又籲各業主減租，協助零售業度過難關。

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