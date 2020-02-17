網民熱話：巴士阿叔拒戴口罩　乘客心驚「畀錢你落車」　

阿叔在巴士上堅拒戴口罩，惹起車上乘客不滿。

新冠肺炎肆虐全港，出街戴口罩幾乎人人會做。不過近日網上就流傳一段片段，一名阿叔在巴士車廂內沒有戴上口罩，就算車長贈送口罩也不願接受，其囂張態度終惹火乘客，展開一場罵戰。片段放上網後更激嬲網民，直斥阿叔：「衰到冇人有！」

網民Ckw Waiwai在Facebook群組「大埔 TAI PO」發布相關片段，事發於一架271九巴車廂內。片段開始阿叔已經與數名乘客口角，原因是阿叔拒絕佩戴口罩，期間車長送上口罩，但阿叔卻對向車長說：「你驚乜嘢」，「我搭咁耐車都冇戴口罩」。一名乘客聽後隨即反駁：「你唔驚人哋驚啊」，隨後有其他乘客陸續附和，「唔好咁自私」，「冇公德心」。但阿叔仍然企硬：「根本就冇事！」

見阿叔仍然死撐，愈來愈多乘客「加入戰團」，更有人直言已經報警。整個過程中阿叔不但挑機乘客，不斷辯駁：「醫生話唔使」，「開車就冇事」，期間更怪責車長，「你唔出聲就冇事嘅」，又質疑「係咪公司規定」，車長承認並非強制要求乘客上車戴口罩，只是自己願意贈送口罩，無意挑起爭端。發展到後面，眾多乘客「圍攻」阿叔，「唔戴口罩就落車」，阿叔指自己付了車錢，乘客則反指寧願出錢請阿叔落車，至片末仍未停歇。貼文其後表示阿叔「不戴口罩上271九巴，被司機勸告戴口罩否則不開車...最後有人報警被警察帶走」。

有人毫不留情狠批阿叔：「毫無公德心嘅自私鬼」；也有網民無奈：「叫佢落車喇」；有人不解阿叔為何如此硬頸：「戴個口罩有幾難」；亦有留言慨嘆：「退一步為他人設想可以嗎？人不可太自私...」。

網民有話說：

Jeffchung Chung：口罩人哋畀到佢都唔戴，害人害己

Iris Tong：唉...連自己都唔保護好，相信都無諗佢屋企人，更何況其他人呢

Thomas Fok：呢啲係咪叫阻住地球轉

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