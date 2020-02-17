創新配對平台　幫求職者逆市搵到筍工　

疫情肆虐，本港旅客銳減，餐飲、零售、酒店及旅遊相關等行業首當其衝。不過俗語有云「有危就有機」，只要用對方法，要逆市搵到筍工其實絕非一件難事。有配對平台以求職者角度出發，讓他們根據自己偏好的行業、受聘模式、地點等，搜尋到工作機會，除了不再需要到處看街招，更減省大量重複填寫資料及投寄履歷的工序，亦可設定心水空缺提醒，務求接觸到最多工作機會。

為了讓求職者以最少的「腦力」就能找到心水，Moovup將所有前線工作分門別類，用家甚至可以加入篩選條件如受聘模式、時薪和工時等，以搜尋到最適合自己的職位空缺，然後直接按鍵申請。另外，搵工時必備的履歷表亦一樣，與傳統搵工要逐間公司投寄履歷不同，用家只要於Moovup填寫一次，便可供所有有興趣的僱主盡覽求職者資料。

打工仔如果想搵到份就近居住地點的工作，以往可能要花不少時間篩選，甚至要親身四圍走，但Moovup其中一個「附近工作」功能顛覆傳統，利用定位功能，尋找實時位置附近的空缺，即可詳細看到工作招聘內容，由僱主、時薪到工作時間都可即時知道，有興趣的話只要直接申請就可以了。

Moovup更有網頁版，用戶毋須下載Apps亦可直接在網上申請，加上免費開放給僱主使用，吸引大量公司集中刊登招聘廣告。即使未有心水前線空缺，Moovup一樣幫到求職者。用家只要選定特定篩選條件如行業等，當有新的工作機會，系統便會作出配對，通知用家，十分方便。

「我哋相信上網搵前線空缺嘅需求會愈來愈大，慢慢成為搵工嘅最主要渠道，所以一個簡單易用嘅搵工平台尤其重要。」前線工作配對平台Moovup創辦人邱力迅（Geoffrey）指，求職者想搵前線空缺，再毋須要四出睇街招或於不同的Facebook group大海撈針。