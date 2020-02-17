港府擬派2架包機接滯鑽石公主號港人　最快周三回港

現時停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪上，仍有約330名港人滯留，當中21人確診新冠肺炎。據了解，港府派到日本接載滯留港人的包機將會多於一架，首班機很大機會在周三(19日)先接載部分正在郵輪上、並即將下船進行快速測試的港人，預計即日會有檢測結果；另一方面，未能在周三前得到檢測結果的港人則有機會搭乘周四(20日)的包機。據悉包機服務由國泰港龍航空公司提供。

昨午(16日)抵達東京以協助滯留港人的議員鄭泳舜引述部分正在船上的港人指，或不會乘坐包機立即回港，原因主要是對港府的隔離措施有憂慮，因此他認為具體撤離方式仍有待落實。鄭表示稍後會親身到橫濱港口，繼續跟進滯留港人情況。

正滯留船上的香港互聯網協會網絡保安及私隱工作組召集人楊和生今(17日)透露，昨晚收到香港入境處的電話，確認他落船後會乘坐包機回港。他指，至今早仍未知道自己進行新冠肺炎病毒檢測的時間，因此估計最快要周四才可以得到檢測結果，並且下船。楊對於回港後要再次隔離14天有保留，認為自己是無病毒才落船回港，無理由要再隔離，但稱無奈下會接受。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，就「鑽石公主號」新增的新冠病毒數字顯示，船上病毒仍很活躍，形容郵輪是疫區，即使船上的人離船時無病徵，返香港後都應作隔離檢疫，不可當他們在船上隔離14天就無事，因風險仍然存在。

許又指相關港人在回港機程上要戴口罩，相對穩妥的做法是抵港後被送至檢疫中心，因為他們的健康風險較普通過關來港的人士高，只作家居隔離並不適當。