消委會：逾90%瑜伽墊含有毒物　$45樣本媲美$899質素

消費者委員會測試市面上30款瑜伽墊，發現大部分可能含有或釋出多於一種有害物質，包括逾90%樣本檢出或會對未出生胎兒造成傷害的具生殖毒性的甲酰胺，當中9款含量高於歐盟玩具安全指令規定的含量限值。

消委會測試的全部樣本中，價格介乎45至899港元不等，相差約19倍，但最貴的「Manduka Pro Lite Thunder」瑜伽墊，與其中一款最便宜樣本的整體評分同獲4分，顯示價格與瑜伽墊化合物的檢出量沒有必然關係。

30款樣本中，只有兩款產自台灣、價值550港元的「Pure Yoga」及108港元「i.care」沒有檢出甲酰胺；而產自內地、價格為250港元的「GOMA」，其甲酰胺最高。「Nike」、「adidas」、「adidas by Stella McCartney」、「ThinkSport」、「JA'MOIRE」、「easyoga」及「KETTLER」合共9個樣本的甲酰胺亦超過歐盟標準。

測試樣本中，30%樣本則檢出多環芳香族碳氫化合物，其中3款萘含量高於德國自願性標準 GS Mark相關要求。由於練習瑜珈時，皮膚或會長時間及大面積直接接觸瑜伽墊，或可能經由呼吸道吸入其釋出物，消委會建議生產商在可行情況下，將瑜珈墊中的有害物質含量盡可能降低，以保障消費者的健康。

根據歐洲化學品管理局的資料顯示，甲酰胺在動物測試中有足夠科學證據顯示，經過長期接觸，可能會對未出生兒造成傷害。法國「ANSES」在2011年的報告指，甲酰胺對造血及生殖系統構成負面影響。另有不少動物研究顯示，甲酰胺對不同物種以及經由不同途徑接觸，都顯示具有胚胎毒性和致畸形等，建議3歲以下嬰幼兒減少接觸。