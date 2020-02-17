消委會：6款車自動急煞測試0分　Jimny受撞保護力弱

消委會進行最新的汽車撞擊測試，涵蓋20個牌子共55款汽車型號，其中7款為電動車。測試發現當中42款的自動免碰撞前車的測試獲滿分。除撞擊測試外，消委會亦測試汽車的自動緊急煞車(AEB)系統，其中一個測試分項中，有6款型號的「AEB City(市內)系統」環節得0分，該系統主要是為市區低車速情況下避免碰撞前車而設。消委會建議政府研究強制新車配備AEB系統加強安全保障，並呼籲代理及汽車廠商盡量為在香港出售的汽車引入更多安全裝置，以進一步提升汽車的安全表現。

在正面撞擊測試方面，2款汽車型號的保護能力較弱，其中「鈴木Suzuki」Jimny對司機胸部及後座乘客頭部的保護較弱，增加撞擊時的受傷風險。在後排撞擊方面，「雪鐵龍Citroën」 C3 Aircross 及「積架Jaguar」E-Pace評分較低，雖然可對前排座位司機及前座乘客頭部提供良好保護，但後排座椅的設計對後座乘客頸部的保護欠佳。

在兒童乘客安全測試中，53款樣本的評分達80%或以上，但有2款評分稍低，為78%。樣本分別為「三菱Mitsubishi」 Eclipse Cross及「Volkswagen」 Sharan，兩者在撞擊測試中，對放在後座的10歲兒童模型假人頸部的保護相對較弱，受傷風險相對較高。

在「行人或弱勢道路使用者安全保障」方面，「鈴木Suzuki」Jimny的表現較差。其AEB系統在晚間的低光環境下失效，而即使在日間，當遇到有小孩跑出馬路的突發情況，其減速效果亦未如理想。