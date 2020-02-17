消委會：「名家」抽濕機抽濕量少14.6%　交海關跟進

香港天氣潮濕，抽濕機幾乎是家居必備電器。消費者委員會與機電工程署合作測試4款二合一空氣淨化抽濕機以及10款傳統抽濕機，發現4款樣本不論於標準環境還是廠商慣用環境下量得的每日抽濕量都比聲稱低；1款樣本在廠商慣用環境中量得的抽濕量更比聲稱少14.6%，測試結果已交海關跟進。

是次測試14款壓縮式抽濕機，當中4款為二合一空氣淨化抽濕機，樣本由4688港元至5980港元不等；傳統抽濕機的售價差距則較大，4款每日抽濕量相對較低的樣本(8.5升至9.7升)的售價介乎1899港元至2780港元，而6款每日抽濕量相對較高的樣本(15.2升至18升)的售價則由3688港元至5480港元，相差均逾45%。

消委會指，各樣本在標準環境下量得的每日抽濕量由8.77升至17.9升不等，其中聲稱抽濕量較高，價格為3688港元的「多美達Dometic」及3690港元的「家麗Gala」抽濕速度較快，在標準環境下量得每日抽濕量均超過17升。

在廠商慣用的量度環境下，8款樣本量得的每日抽濕量比聲稱的數值低，其中1899港元的「名家Famous」量得的每日抽濕量比聲稱數值低14.6%，已交海關跟進。

另外，消委會首次測試二合一空氣淨化抽濕機的空氣淨化表現，量度其空氣淨化速度及能源效率。結果顯示，4款樣本的淨化速度十分參差，清除香煙煙霧、塵埃及花粉速度最快及最慢的樣本分別相差2倍、1.3倍及1倍；其中1款「惠而浦Whirlpool」樣本去除顆粒物的速度較慢，只得2.5分。所有樣本均可降低甲醛的濃度，惟速度頗慢，而樣本使用空氣淨化模式時的能源效率表現一般。