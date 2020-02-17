消委會：試用期後自動收費　健身App指模確認即過數$938

手機應用程式功能豐富，加上安裝方便，吸引不少人下載使用。然而，消費者委員會於接獲的投訴中發現，有應用程式在免費試用期過後仍自動收費，消費者一不留神或會蒙受損失。其中有健身程式，有投訴人在以指模確認後，隨即接獲938港元的交易短訊通知；亦有投訴人刪除程式後，仍被收取238港元的程式訂閱費用。

消委會表示，有投訴人經B程式銷售平台免費下載一個健身應用程式後，先按指示選擇運動目標，再輸入身高、體重及運動習慣等資料，後又在不以為意下進行指模確認，其手機隨即接到一筆938港元的交易短訊通知。投訴人於是聯絡B程式銷售平台，職員回覆稱款項為訂閱健身程式1年的費用。投訴人不滿尚未試用已被扣費，又發現程式的用戶評價欠佳，認為受影響的消費者不只一人，反映該程式有問題，要求相關平台跟進。

消委會指，有投訴人經A程式銷售平台下載文書應用程式，有7天免費試用期，但他隨後已於手機上刪除該程式，以為一了百了。投訴人其後發現電話帳單收取了238港元的程式訂閱費用，並已透過自動轉帳支付，便向電訊商投訴。因該平台政策訂明，退款申請必須於購買日起計48小時內提出，故投訴人最終未能取回款項，但電訊公司已協助他取消訂閱該程式，不會再衍生額外費用。

另外，有投訴人輸入電郵登記免費試用一個設計軟件程式。網頁隨即轉至信用卡付款頁面，顯示「首7天免費體驗，試用期後$158/月」，投訴人以為明白試用期後的收費，遂輸入資料完成安裝。投訴人7天後收到C公司以電郵發出的收費單據，發現信用卡已自動支付158港元，打算取消服務，被要求收取違約罰款。

投訴人認為程式按月收費並可隨時取消，重複登記步驟始發現收費頁面有一欄訂閱選項，要自行開啟才看到三個收費計劃：「月付年度計劃$158/月」、「預付年度計劃$1776/年」及「月繳計劃$248/月」，系統預設為「月付年度計劃」，一不留神便會確認此選項。

消委會表示，「免費試用」是手機應用程式的常見招徠手法，不少人都沒有留意試用或會附帶訂閱收費指示，提醒消費者安裝程式前要先留意收費條款及取消訂閱政策，又建議程式開發商在試用期完結前向消費者發出提醒，並提供取消訂閱的步驟。