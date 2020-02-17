議員促向成年港人派1萬蚊津貼　為學校買防疫用品

香港經濟因反修例運動和新冠肺炎受影響，有議員建議向每位成年市民發放1萬港元。

政府將於本月底公布新一份《財政預算案》，香港經濟因反修例運動和新冠肺炎而受影響。教育界議員葉建源認為，港府的管治基礎脆弱，除解困措施外，市民對政府的信心也同樣重要，港府應調整基本態度，尊重民意，建議政府向每位成年市民發放1萬港元的津貼。

葉指，政府現時有高達1.1萬億港元的財政儲備，應在有必要時救弱扶貧，認為政府應為醫護人員提供抗疫所需的醫療及保障物資、針對失業人士發放每月6000港元的失業援助金、針對受重創的行業及小型企業提供50萬港元的緊急貸款、以及政府應致力減低市民和商戶的租金負擔。

至於教育開支方面，葉建源亦提出5項緊急開支建議，包括政府應加強物資統籌，為學校購買防疫用品對抗新冠肺炎、為幼稚園提供適切財政協助、資助學校清洗催淚彈殘留物、立即重啟給予大學的撥款、以及撥款支援大學復修。

葉又指，預計中小學和幼稚園每日需使用接近100萬個口罩，如一個月有20日上課天則需要2000萬個。他擔心學生在復課後沒有口罩使用，甚至有學校未有信心能在復課後提供足夠口罩予有需要的學生，建議政府應以統籌方式，協助學校搜羅口罩。

對於早前政府收回三項涉及香港大學、中文大學及理工大學的醫療教學設施撥款，葉認為，現時正正需要醫療發展，對香港未來非常重要，政府沒有理由阻撓，而且本屆立法會已到最後一個年度，如撥款未能通過則需要重新再交上立法會，認為是不能接受，希望政府盡快通過。