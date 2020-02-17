鄭若驊網誌講強制家居隔離　學者轟零檢控如無牙老虎

鄭若驊被質疑其身不正，「豎立咗唔好嘅榜樣」，難以服眾。

因應新冠肺炎疫情，政府本月8日起實施14日的強制家居隔離措施，惟不但有2人違反檢疫令，一度未能尋回及遭警方通緝，東網今日(17日)更報道有正在家居隔離的人士在所住地方四處走，如同在社區播毒。有學者認為，律政司和食物及衞生局應負上最大責任，律政司遲遲未檢控違反檢疫令的人士，令相關法例如同無牙老虎，形同虛設，又指司長鄭若驊自己亦其身不正，「豎立咗唔好嘅榜樣」，難以服眾。

鄭若驊自月初的政府記者會出現後，久未露面，事隔逾10日後今日(17日)在網上發表網誌。她指，香港法例第599章《預防及控制疾病條例》規定，自2月8日起，所有從內地入境的人士(包括香港居民及所有旅客)，必須接受強制檢疫14日。若抵港前14日內曾到內地，也須要強制檢疫。任何違反檢疫令的人，一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬港元。政府希望新安排有助進一步壓縮香港和內地的跨境人流，將疫情傳入香港的風險減至最低。

她又指，衞生署會對違反檢疫令的個案搜集證據，再提交律政司考慮是否作出檢控，律政司檢控人員會一如既往，按證據和適用法律以及《檢控守則》處理。若有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，律政司便會提出起訴。

惟檢控一事只聞樓梯響，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，律政司一直未對違反檢疫令的人士作出檢控，未能彰顯法律精神，將相關人士制裁，亦沒法令市民安心，反映律政司做事怠慢。而鄭過去曾涉及僭建事件，為公眾立下壞榜樣及難以服眾，市民未必會如政府呼籲般自律及守法。他又指，鄭罕有在公眾露面，令人感覺如同鍵盤戰士，不願意擔當其工作。

另外，陳認為，食衞局亦應為社區播毒負上責任，因當局做事離地，忽略香港居住環境狹窄而推出檢疫令，令懷疑新冠肺炎帶菌者在社區四處走。