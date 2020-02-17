超市無廁紙賣因未及上架　消委會籲勿盲搶捱貴貨

新冠肺炎疫情威脅下，防疫及清潔用品十分搶手，連廁紙也成為市民搶購目標，各大超市、藥房的貨架都被一掃而空。對於近日繼續有市民搶購廁紙，消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，該會一直與本地主要的四五間廁紙供應商聯繫，了解到他們分別位於內地或海外的廠房已正常運作，可供應充足的貨源予香港，而超市將貨物上架需時，呼籲市民不要看到空貨架而恐慌。

黃表示，相信本地的廁紙供應沒有問題，而超市貨架出現空蕩蕩的情況，是因為消費者在短時間內對廁紙的需求大，引致供求失衡。她表示，以往不同地區可能出現廁紙價格不同的情況，每條廁紙或相差1至2港元，但現時價格差距擴大至數港元至10港元不等，亦有藥房出現綑綁式銷售。

她一再強調，廁紙容易吸水，而包裹廁紙的膠袋亦非真空，故濕水後容易令廁紙積聚細菌，呼籲市民不要囤積。她重申本地廁紙供應、價錢及銷售情況均穩定，市民應理性看待，以免「捱貴廁紙」。