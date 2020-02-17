醫護工會促同工同酬　新舊制員工同享8%加薪

有議員稱部分醫護人員每日只獲配給兩個口罩。

新冠肺炎步步進逼下，醫護人員承受極大的工作壓力，加上防疫設備不足問題，情況令人擔心。香港醫院僱員權益工會今晨(17日)到醫院管理局大樓請願，就護理人員待遇等方面提出訴求，包括同工必須同酬，舊制員工與新入職同事同享8%加薪、調高新制同事每年增薪點、降低協商委員會參與門檻，吸納員工聲音，酌情處理同工因接受隔離檢疫而缺勤情況及落實協商委員會全面民主等。

工會指出，局方推出「擔任病人服務助理/運作助理工科之舊制員工轉制計劃」後，將舊制同工轉制後，以目前底薪、津貼及部分公積金供款作為轉制後的水平，並大幅削減原有的假期。另外，局方要求曾往返內地的同工，在回港後接受隔離期間需視作年假，若同工沒有足夠年假，就要放無薪假或補回年假。工會建議應就此給予更彈性的安排。

議員梁耀忠指出，護理員同樣面對很大壓力，部分醫護反映沒有足夠防疫設備，以往醫院派發的眼罩能夠包蓋整塊面，但現時眼罩細，只能覆蓋眼部，而且又鬆，未能徹底保護。另外，他又提到病房配給口罩問題，稱部分同事只獲每日配給兩個口罩，未能應付日常工作所需。