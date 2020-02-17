多個醫學團體籲全民時刻戴口罩　避免聚會勤洗手

新冠肺炎襲港，做好個人衞生尤其重要。特區政府早前以身作則「錯誤」示範毋須戴口罩的行為，更有醫學組織呼籲健康市民出外毋須戴口罩，均讓市民對個人衞生疏於防範！香港公共醫療醫生協會、香港政府醫生協會、真普選醫生聯盟、杏林覺醒等組織表示，新冠肺炎主要以飛沫和接觸傳播，現時科學界和醫學界已有明顯證據，證明病毒能有效人傳人，本地亦相繼出現多宗家庭群組和集體感染，建議全港市民不論上班、乘搭公共交通工具及社交生活，適宜佩戴外科口罩。該些醫學組織又提醒市民摘除口罩時必須小心，並妥善棄掉，且切勿重用口罩，並避免到人多擠迫的地方等。

香港感染及傳染病醫學會認為，市民無論有否新冠肺炎病徵，都應在公眾場所時刻佩戴外科口罩，若不幸出現病徵便應立即求醫，避免與他人聚會，並應做足勤洗手等清潔措施。

該學會續指，最新科學實證指出新冠肺炎主要是透過飛沫，觸摸受污染的物件，或者緊密接觸而傳播。除了引致嚴重肺炎之外，有些患者的病徵較輕，有如一般普通傷風感冒，也有報道指無病徵帶病毒者可傳播病毒。

該學會認為，有新冠肺炎病徵之人士，例如發熱、咳嗽、氣喘等應立刻就醫，避免與他人聚會，以及經常佩戴外科口罩。

除了口罩外， 市民亦應加緊注意個人衞生包括：經常以梘液及清水潔手或使用70%至80%酒精搓手液搓手，如廁後先蓋廁板再沖廁，以及妥善保養排水渠管，定期注水入U型隔氣管。