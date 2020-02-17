銅鑼灣翠華停業止血　豪宴酒家唔做晚市節流

飲食業受新冠肺炎疫情影響，生意一落千丈，先後有多間酒家、茶餐廳及火鍋店等食肆暫停營業。其中全港有5間酒家分店的豪宴集團，位於馬鞍山的分店已暫停營業，其他分店改為只營業半日，不提供晚市。另外，翠華集團位於銅鑼灣駱克道的分店亦暫停營業，電話已無人接聽。有火鍋店同受影響，有集團暫停營運4間分店。

豪宴集團在將軍澳、馬鞍山、北角、紅磡及大埔分別設有分店，其中馬鞍山分店已在本月12日停業，東網記者今早致電分店已無人接聽。至於其他分店將只會提供早市及茶市，並提早在下午4時關門。

至於在港有約27間分店的翠華集團，其位於銅鑼灣的分店昨日(16日)起暫停營業，直至另行通知。翠華集團回應指，香港整體零售業正進入冰河時期，管理層已成立危機處理委員會，全體董事局及高級管理層成員已在本月1日起減薪30%，為期3個月，作為調節成本方案的第一步。若疫情及社會經濟環境進一步惡化，全體董事局成員將進一步調節。

另外，因有家族在打邊爐後確診新冠肺炎，火鍋店生意同受影響。有10多間分店的616牛肉火鍋專門店，昨在社交平台宣布位於天后、北角、太子及新蒲崗的4間分店暫時休業至另行通知，其他8間分店則如常營業。據了解，該4間分店均是新開，惟因生意大減而需暫停營業，616更已裁員20多人，佔整體25%。