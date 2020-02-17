強制隔離打工仔被迫放無薪假　勞方促立法補漏洞

疫情打擊下，有打工仔被迫放無薪假。(陳德賢攝)

新冠肺炎肆虐，政府早前起實施強制檢疫，規定從內地入境的市民需要接受為期14日的強制隔離。有團體今(17日)指出，部分企業將14天強制隔離以無薪假形式處理，導致市民收入大減，建議政府動用250億港元的防疫抗疫基金彌補市民的無薪假，以及立法修補當中漏洞。

身兼勞顧會勞方代表的鄧家彪稱，政府指早前曾諮詢律政司法律意見，表示強制隔離的有薪假並不受法律保障。他指，現時勞工保障比沙士時期更差，批評勞工處軟弱無力，建議政府立法修補漏洞，提供立法時間表及意向。

他又提倡，政府動用250億港元的防疫抗疫基金彌補打工仔的無薪假，同時呼籲大企業體恤員工，為受影響員工提供有薪病假。他續建議，將新冠肺炎納入職業病/工傷，統一及囊括在《僱員補償條例》之內，以提供明確法律保障。

議員陸頌雄稱，政府早前加碼發放在職家庭津貼，但部分家庭先前沒有申請，現時卻面對開工不足或收入減少，導致部分有需要市民未能受惠，望政府發放生活津貼。他又倡議，如政府認為市民有心濫用津貼或覺得審查困難，可派1萬港元予全港市民。

另外，部分市民長期居住在深圳但在香港工作，陸認為實施強制檢疫已導致市民無法正常生活，望政府為受影響市民提供住屋津貼。