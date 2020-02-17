印傭冒認收件人偷5500口罩囚4周　官斥失去理性

在全球供應短缺下，不少人各出奇招搶購口罩。

35歲印尼籍家傭於情人節(14日)到銅鑼灣一間快遞公司領取包裹時，發現他人訂購兩批包裹共5500個口罩，遂起貪念並假冒事主身份騙取口罩。該名印傭遭事主揭發後被拘捕，今(17日)被押往屯門法院提訊時，承認2項欺詐罪。裁判官斥被告犯案如失去理性，直指在目前困難之際，人們應守望相助，而不是偷竊強搶，遂判被告囚4周。因兩批被竊口罩只檢獲一批，故被告除歸還該批口罩外，另需向快遞公司賠償1.2萬港元。

控罪指，被告Masriki於本月14日，在銅鑼灣中心店舖Anny Express內，向Anny Express職員訛稱是ITA及Sri-Yatin，從而不誠實地取得ITA的3500個口罩，及Sri-Yatin的2000個口罩。

控方透露案情指，兩名事主於1月中訂購口罩送至快遞公司。案發當天，被告訛稱是事主以欺騙快遞公司職員，成功騙取口罩。至中午，其中一名事主上門領取口罩時，發現貨物早被取去，撞巧被告當時亦在現場，遂當場截停被告。警誡下，被告招認因貪心才騙取口罩，一批共2000個口罩以7140港元賣給他人，已被檢獲；另一批共3500個口罩則給予1名印尼籍女子，未能檢回。

辯方求情指，被告因財政困難，急需金錢支付病父醫療費，才一時犯案。被告後悔犯案，願意賠償。裁判官質疑被告陷入財困，如何有能力賠償，被告稱有9000港元存款。裁判官下令被告先繳交部分賠償，餘款需在3周內清還，否則罰囚10天。