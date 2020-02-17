新冠肺炎影響的哥生計　的士工會提五大訴求

有的士擋風玻璃上貼有標語。(黃偉邦攝)

新冠肺炎疫情爆發逾月，港府仍舊束手無策，就連的士司機生計亦大受影響。有的士業界團體聯同工會批評，港府面對疫情既未能解決，亦未有顧及司機生計，故他們今早(17日)前往運輸署請願，提出5項訴求，促請政府撥出資源和實行有效措施，解決的士司機燃眉之急。

汽車交通運輸業總工會發言人何志強提出的5項訴求，包括為前線的士司機提供免費入油3個月的補助、設立緊急失業援助金、提供口罩和車輛清潔消毒用品、開放的士禁區和增設上落客點，以及加強打擊「白牌車」。他又希望運輸署與車主商討減收車租事宜，減輕的士司機的生活壓力。

何表示，經過去年反修例示威和今年年初新冠肺炎疫情爆發，的士司機現時經營困難，收入跌超過80%。他指，扣除車租和入油費後，司機每天的收入只有100港元左右，部分司機甚至虧本經營，每日收入「少得可憐」。

何續指，現時的士司機接載乘客風險高，因不了解乘客健康狀況，擔心會有感染新冠肺炎的情況，故有不少司機選擇停止開工。該工會早前收集數據指，有20%的早更司機已經選擇停工，而夜更司機則有30%。