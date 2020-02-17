對一國兩制信心大跌　學者：港人自知「無得揀」焗硬食

智庫組織民主思路公布新一輪「一國兩制」指數為5.7分，較半年前的6.23分下降，是指數自發布以來低位。有關指數為民意調查和國際指標的平均值，由香港中文大學香港亞太研究所於6月、8月、10月及12月進行，以隨機抽樣電話訪問約1000名18歲以上香港市民，指數得分由半年前4.58下降至3.53，國際智庫對「一國兩制」的評分則由7.91跌至7.87。

研究亦發現，2018年12月至去年10月期間，大眾對「香港人」認同感由8.06分上升至8.41分，同期「中國人」認同感則由6.83分下跌至4.72分，雙重身份認同的市民則由超過一半降至去年10月的36.2%。

另一方面，民主思路的調查亦顯示，自前年12月起，認為特首林鄭月娥增加社會撕裂的人數升達48%，認為減少得則下降27.6%，淨值由前年12月的25.1%降至去年10月的-50.5%。而45.5%市民認為「一國兩制」出現矛盾時，應歸咎責任於內地，11.5%則認為責任屬於香港。

民主思路聯席召集人潘學智表示，香港積壓甚多又懸而未決的管治問題和深層次矛盾，終伴隨反修例運動帶來的公眾恐慌爆發，指數持續下降不感意外。雖然「一國兩制」評分大跌，但仍有73.5%市民認為2047年後繼續實行「一國兩制」，與前年數字相約，反映香港人普遍知道「無得揀」，不認為能脫離「一國兩制」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，從客觀數據可見林鄭上台後並沒有好好利用及發揮「一國兩制」優勢，當中政治班子做得差是主要原因，更點名批評律政司司長鄭若驊，稱其檢控工作「懶懶閒」，令整個政府「變咗樣」，加上反對派煽動，「一國兩制」被搞到一鑊泡。

陳認為，現時政府應盡快檢討，更換班子，否則市民對「一國兩制」信心岌岌可危，將來或會演變成「一國一點五制」，即政治歸一國，經濟、民生等其他發展才使用兩制，甚或變成「一國一制」。