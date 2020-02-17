6條離島渡輪線牌照期延長　新投標准加票價5%

由於招標工作需時，原於今年3月底至6月底屆滿的6條主要離島渡輪航線牌照期，會延至明年3月底。運輸署將於本季內進行招標，並容許投標者入標時提出加價最多5%，同時中標營辦商需提供「學生月票」及「多程票」的新票價優惠。

署方向離島區議會提交的文件顯示，指6條主要離島航線的現行牌照期，將分別於今年3月底至6月底屆滿。由於重新招標工作需時，署方決定將相關牌照期分別續期9個月及12個月，統一於明年3月31日結束。

署方考慮到該6條航線的乘客需求、船隻調動彈性、整體所需船隻數目及營運效益等因素，計劃將該6條航線分為兩個組合重新招標，組合1為「中環－長洲」航線、「中環－梅窩」航線及「橫水渡」航線；組合2為「中環－坪洲」航線、「中環－榕樹灣」航線及「中環－索罟灣」航線。

署方續指，現時6條航線的營辦商在展開現時的牌照期時，都提出加價申請，而加幅主要參考上一個牌照期內的通脹率。有別以往招標，署方將以現時該6條航線的票價結構為基礎，規定投標者入標時只能提出加價最多5%。署方又指，6條航線的現時牌照期於2017年4月展開，預測到明年3月底的通脹率約為9.7%至9.9%，因此5%的加幅上限已低於期間預測通脹率。

另外，署方要求投標者除繼續提供現有票價優惠外，另需提供「學生月票」及「多程票」的新票價優惠，但此要求不適用於「橫水渡」航線。招標工作將於本季內進行，署方預計今年第3季選出中標營辦商，於明年4月1日起展開為期5年的新一輪牌照期，直至2026年3月31日屆滿。

現時該6條航線中，「中環－長洲」航線、「中環－梅窩」航線及「橫水渡」航線由新渡輪營運；而「中環－坪洲」航線、「中環－榕樹灣」航線及「中環－索罟灣」航線則由港九小輪營運。