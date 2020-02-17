警自動車牌識別系統查車　共拘9人

西九龍總區交通部於今月10日至16日，以流動自動車牌識別系統及數碼雷達車速偵察機打擊停牌期間駕駛、超速駕駛及其他交通違例的罪行。

期間，警方發現19輛車輛行車證過期、欠交交通罰款或停牌，另有232輛車輛超速。警方共向違例司機發出15張定額罰款通知書和兩張傳票，包括「駕駛未獲發牌照車輛」和「沒有展示有效的車輛牌照」。

警方於行動中共拘捕9人，當中2名司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「在無第三者保險下駕駛」被捕；一名司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「在無第三者保險下駕駛」被捕；一名司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「藏有攻擊性武器」，而3名乘客涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕；另發現2名司機因涉嫌欠交交通罰款而被通緝。3輛私家車和一輛輕型貨車已被扣留作進一步檢驗。

警方將繼續透過應用科技以辨識及檢控可能已干犯交通罪行的駕駛者，從而提高道路安全水平。警方呼籲各駕駛人士，「超速駕駛」、「停牌期間駕駛」及「在無第三者保險的情況下使用車輛」是嚴重罪行。警方會繼續加強執法行動以打擊相關罪行，以保障乘客及道路使用者的安全。