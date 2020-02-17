抗疫期的士生意大跌75%　業界促港府財案派$5000紓困

為抵禦新冠肺炎疫情，的士及小巴業界今(17日)在中環愛丁堡廣場，發起「的士小巴抗疫大行動」，推出一系列抗疫措施。出席活動的運輸及房屋局局長陳帆、運輸署署長陳美寶及民政事務局副局長陳積志等，先用毛巾清潔的士及小巴車廂，又向現場的司機派發「抗疫愛心包」，提醒他們在疫情嚴重時期，加強車廂清潔，預防司機和乘客染疫。

陳美寶發言時指，的士和小巴業界正面臨不少挑戰，稱政府已推出6個月燃油補貼，並已在高鐵西九站和港珠澳大橋物色短期泊位，為業界紓困。她又呼籲司機交更時徹底清潔車廂，以增市民的信心。

的士業議會主席熊永達指，議會準備的「抗疫愛心包」，包括1個口罩、1枝消毒噴霧及清潔汽車的指引，本周將於港島、九龍及新界12個專用石油氣站派發。熊又指，業界搜羅口罩方面情況嚴峻，有司機因無口罩無法開工，議會遠赴土耳其購入的數萬個口罩，有部分被盜去，或不足以派發給全部司機。他又說，現時有15%至20%「吉車」及約有30%至40%司機停業。熊促請財政司司長陳茂波在月底的財政預算案，宣布向每位的士司機派發5000港元，以解燃眉之急。

出席活動的的士司機陳先生指，政府呼籲市民減少外出後，近月生意大跌75%。雖然車主已將租金減半，但仍希望政府可以推出措施幫助業界。他又批評指，司機根本無法受惠政府的紓困措施。另一位司機黃先生則指，遇到疑似染病的乘客會避開，以免「中招」，又指接載新冠肺炎確診者後會自我隔離，「屋企都唔返」，強調隔離14日雖手停口停，但也不及保命重要。