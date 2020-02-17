賭場周四凌晨零時可重開　酒吧卡拉OK等娛樂場所續關

因應新冠肺炎疫情，澳門政府早前宣布於本月5日起暫停賭場運作15日，以防止疫情擴散。澳門行政長官賀一誠今日(17日)作出批示，自周四(20日)凌晨零時起，解除賭場的臨時關閉令。因為新冠肺炎而停業的澳門賭場到時可重開，並設有不超過30天的緩衝期，賭場可因應情況申請延遲。當局稱正與博企商討重開事宜。不過其他類型的娛樂場所則繼續關閉。

經濟財政司司長李偉農表示，若賭場未具備條件重開，可延緩30天才重新運作，政府正與6大博企檢查及準備重開的前期工作，並作出部署，包括根據衞生局指引，調整賭枱管理及數量、提高安全系數、量度體溫及佩戴口罩等。重開賭場的整體數字當局會適時公布。

李又表示，延遲申請要在相關法規生效後才可申請，會密切關注賭場重開後的情況，當局會持續關注疫情及風險，強調會以風險評估作前提。李續稱，賭場重開必須經安全及風險評估並與衞生局安排結合，會把員工及相關人員的安全放在首位。

李續表示，正安排與博企溝通，了解有否需要延遲申請，但強調賭場開放與否的決定權在於行政當局，賭場須符合衞生條件才可重開。當局又提到延遲重開的期限只有30天，根據博彩法規相關安排，30天之後必須重開所有場所。

另外，行政法務司司長張永春補充，早前行政長官批示宣布由2月5日起暫時關閉的兩類場所，一為賭場、二為酒吧、卡拉OK等娛樂場所。而今日公布的行政長官批示僅針對賭場，其他類型的娛樂場所則繼續維持關閉。