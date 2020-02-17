港人出境旅遊暴跌逾80%　旅遊業界促港府帶頭減租

新冠肺炎重創香港旅遊業，本月出境旅遊數字跌幅超過80%，旅遊業陷入史無前例的寒冬，不少旅行社瀕臨倒閉。有20間香港旅行社今(17日)組成解困大聯盟，早前去信運輸及房屋局局長陳帆和5間地產商，要求免收2月至3月的租金，及減收4月至5月一半租金，同時要求港府作為港鐵公司的最大股東，應帶頭減免租金，與旅行社共度時艱。

聯盟召集人姚柏良指出，旅遊業自去年6月起受到社會運動打擊，及後的新冠肺炎疫情更雪上加霜，海陸空3項旅遊方法均乏人問津，業界已進入史無前例的「冰封」時期，接近停擺狀態，短期內亦沒有復甦迹象。他又指，營運旅行社的主要成本是租金及人工，惟業界期望可保住員工飯碗，認為港府作為港鐵公司最大股東，應盡其社會責任減租，協助業界渡過難關。

姚續指，旅遊界租金昂貴、極不合理，「人哋交20蚊(港元)呎，我哋就100蚊(港元)呎」 ，形容行業脆弱，如業主堅拒減免租金，將危及28萬旅遊從業員的生計。大聯盟早前去信運輸及房屋局局長陳帆及5間地產商要求減免租金，希望本月內得到回覆，他表示不排除在未來會發起集體熄燈行動，以及到港鐵提出訴求。

新華旅遊總經理蘇子楊表示，旺角銀行中心、沙田連城廣場及屯門市中心均屬熱門旅遊街，其中進駐不少旅行社，惟其租金昂貴，呎租介乎100至200港元之間。他又指，視乎鋪位數量及大小，租金約佔營運旅行社的成本30%至50%。

專業旅運行政總裁高鄭杏芬指在旅遊業工作30多年，認為現時的營商環境遠較沙士困難。她指公司持有不少商店，惟近期海陸空3路停頓，不但沒有收入，更要如常開店處理退款等服務，未來如沒有地產商願意伸出援手，坦言將被迫裁員。

旅遊界立法會議員姚思榮指出，因應新冠肺炎疫情，不少國家禁止港人入境，或停辦簽證，部分航空公司亦削減往來香港的班次，導致香港旅遊業出現斷崖式下跌，本月的出境遊數字跌幅超過80%。他呼籲港府率先寬免租金，其他地產商亦應體諒業界困難，減免租金共度時艱。