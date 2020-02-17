議員促財案紓困加碼　重推百分百擔保出糧計劃

本地經濟在新冠肺炎陰霾下，各行各業大受打擊。鑑於港府將於本月底公布新一份《財政預算案》，自由黨今午(17日)再次與財政司司長陳茂波會面，建議政府向零售批發、飲食店舖提供2萬元現金資助買防疫產品，並考慮沙士時期推出的百分百擔保出糧計劃、資助僱主強積金供款，及向飲食業車隊提供1年燃料費補貼等。

飲食界議員張宇人指，希望政府能延長或加碼原有4輪的紓困措施，包括寬減2018/19年度百分百的利得稅延長至2019/20，並提升至上限5萬元、延長豁免多個食肆牌照的新申請或續期費用至2年、將補貼和減免非住宅用戶的水費、排污費、電費和差餉的上限提升和延長至1年。

張又建議政府補貼1年煤氣費，每月上限達1萬元、並重新考慮類似沙士時期所推出的百分百擔保出糧計劃、資助僱主6個月強積金供款、向飲食業車隊提供1年燃料費補貼。

批發及零售界的邵家輝則建議，政府應盡快向經營零售業的中小企發放一筆現金資助周轉，並向收入減少及受減薪影響的零售店員提供至少3個月的資助。

另外，航運交通界的易志明則建議，政府應豁免公共交通隧道收費、向海陸公交前線駕駛員提供生活津貼、向本地及跨境公交提供購置清潔、消毒和防疫用品及清潔服務的費用、並設「復修基金」以協助修復因社會抗爭而遭破壞的公共車輛。