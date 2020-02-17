3長期病患感染退伍軍人症　分住荃灣元朗及中西區

衞生署衞生防護中心今(17日)公布退伍軍人症個案最新數字，繼早前觀塘區有13宗個案後，中心在本月9日至15日期間，錄得3宗社區感染的新個案，病人年齡介乎52至85歲，分別居在中西區、荃灣及元朗。衞生防護中心今年至今已錄得22宗退伍軍人症個案。

中心指，該3名病人均為男性並有長期病患，首名56歲的男病人，居於中西區山市街1H號；另一名85歲的男病人，居於荃灣川龍馬塘村；第3宗個案的52歲男病人，居於元朗壽富街7號。衞生署已展開流行病學調查，找出可能的感染源頭、高風險接觸因素，和是否出現群組個案。

中心提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人症。免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口，避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備等。

觀塘區早前有13宗退伍軍人症個案，病人均住在黃大仙區，中心發現彩虹港鐵站的淡水冷卻塔內，含有高濃度的嗜肺性退伍軍人桿菌，相信是源頭。中心早前建議港鐵停止全部4個冷卻水塔的運作，並對系統進行清洗及消毒。中心人員將再次採集水樣本以確定有效消毒。