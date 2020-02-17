新冠肺炎疫情在港擴散　區議員斥政府造成人禍

新冠肺炎疫情繼續擴散。東區區議會食物環境及衞生事務委員會今午(17日)召開會議，有區議員直斥今次疫情是港府造成的人禍，批評政府公布疫情的透明度低，又懶理前線醫護人員防疫裝備不足的問題，令市民人心惶惶。

多名區議員在會議上狠批政府控制疫情不力，委員會副主席黃宜直斥政府透明度低，不單止不肯發放有關確診病人及需隔離人士的資料，令區議員無法事先掌握情況去做防疫的工作，此舉根本是漠視區議員的存在，同時令到區內居民人心惶惶，造成這種局面明顯是政府造成的人禍。她又批評政府無視前線醫護人員的防疫物資不足，指他們生怕會受到感染而「晚晚瞓唔到覺」。

身兼區議會副主席的趙家賢，直指當局不肯透露確診個案人士的住址及行蹤，令區議員無法做好防疫準備或向居民解釋情況，要傳媒猶如做偵探般去查行蹤，根本說不過去。他又指政府以往要把鯉魚門度假村升格做其他用途，事前均會提供詳細資料，但現時擬把度假村作為檢疫中心，資料欠奉，又沒諮詢區議員及居民，形容做法極為差劣。

由於民政事務處沒有支援秘書服務，該委員會今日淪為街頭會議，而委員會最後更通過動議，指東區區議會譴責衞生署官員答應以電話聯絡方式聯繫區議會卻及後食言，以及拒絕在會議上回應區議員的提問。